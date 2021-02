Rugby Top 10 – Viadana soffre ma piega Piacenza: 4 punti d’oro in chiave salvezza

VIADANA Il Rugby Viadana mette a segno la seconda vittoria di fila con i Lyons Piacenza (22-17). Centra l’obiettivo, ma in campo non brilla come la settimana scorsa nel derby di Reggio. Era comunque importante vincere contro una diretta contendente alla salvezza e vendicare la sconfitta all’ultimo respiro del girone d’andata, dopo aver condotto il match quasi fino alla fine ed essere stati beffati. Grande festa per Gilberto Pavan e le sue 150 gare in giallonero.

VIADANA-PIACENZA 22-17

MARCATORI P.t.: 11’ cp Ceballos (3-0), 26’ m Wagenpfeil tr Ceballos (10-0), 26’ cp Katz (10-3), 37’ cp Ceballos (13-3). S.t. 46’ cp. Ceballos (16-3), 68’ cp Ceballos (19-3), 72’ m Cocchiaro tr Katz (19-10), 75’ cp Ceballos (22-10), 82’ m Bance tr Katz (22-17).

RUGBY VIADANA Apperley; Manganiello; Zaridze (76’ May); Pavan (58’ Ferrarini); Ciofani; Ceballos; Gregorio (52’ Jelic); Casado Sandri; Denti And.; Wagenpfeil; Grassi (73’ Cosi); Schinchirimini (69’ Boschetti); Novindi (64’ Denti Ant.); Ribaldi (52’ Silvestri); Halalilo (76’ Fiorentini). All.: Fernandez.

SITAV LYONS PIACENZA Biffi; Cuminetti (58’ Bance); Paz; Bruno; Borzone; Katz; Efori (60’ Via A.); Bottacci (41’ Masselli); Petillo; Moretto (59’ Forte); Salvetti; Cemicetti; Scarsini (27’ Salerno); Borghi (44’ Cocchiaro); Cafaro (41’ Acosta). All.: Garcia.

ARBITRO Angelucci (Rovigo). Assistenti Boraso (Rovigo) e Vagnarelli (Milano). Quarto Uomo: Russo (Milano).

NOTE Giornata nuvolosa, terreno in buone condizioni. Match a porte chiuse. Primo tempo: 13-3. Cartellini: al 51’ giallo a Grassi (Viadana). Calciatori: Ceballos (Viadana) 6/6; Katz (Lyons) 3/5. Punti conquistati in classifica: Viadana 4; Lyons 1. Player of the match: Gilberto Pavan (Viadana).