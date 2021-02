Basket A2 – Colpaccio Staff: Verona va ko nel derby alla GP Arena (84-80)

MANTOVA Colpo grosso della Staff che vince il derby di ritorno piegando la Tezenis Verona alla fine di un match vissuto come sulle montagne russe. Gli Stings, pur con un inizio nel quale la Tezenis ha fatto vedere lampi di gioco migliore, confermano le buone impressioni viste a Udine e anche che la scossa dovuta all’arrivo sulla panchina di Di Carlo, ieri al debutto alla Grana Padano Arena, è reale. Finisce 84-80 per Mantova che piazza così la seconda vittoria di fila e risale la china in classifica, raggiungendo a quota 12 proprio la Tezenis.

STAFF MANTOVA – TEZENIS VERONA 84-80

16-20; 41-39; 63-61

MANTOVA Weaver 10 (4/7 da due), Ghersetti 14 (4/5, 2/3), Ceron 17 (2/4, 4/7), James 18 (2/3, 3/7), Bonacini 5 (1/2 da due), Ferrara 4 (2/3 da due), Maspero 7 (1/1, 1/3), Cortese 9 (1/3, 1/3). N.e.: Infante, Mirkovski, Albertini, Ziviani.

All.: Gennaro Di Carlo

VERONA Candussi 20 (6/8, 2/2), Jones 8 (3/7, 0/3), Severini 19 (1/1, 5/8), Greene 10 (2/4 da tre), Tomassini 8 (2/41/6), Caroti 8 (1/3, 2/3), Colussa, Pini, Janelidze 7 (0/2, 1/1). N.e.: Guglielmi, Calvi

All.: Andrea Diana

Arbitri: E. Bartoli, Valleriani, Caruso

Note: T.l. Man 17/19, Ver 15/15. Rimb.: Man 33 (James 8), Ver 17 (Candussi 5). Ass.: Man 18 (James e Maspero 5), Ver 20 (Greene 6).