In esposizione permanente in municipio a Ceresara le opere di Tommasi

CERESARA – Francesco Tommasi, 85enne, originario di Ceresara ma residente a Mantova, esponente del gruppo “Fusionart”, nel corso degli anni ha donato al Comune di Ceresara 55 sue opere tra quadri, pannelli e installazioni.

Ora gran parte di questo materiale è stato riunito a comporre una collezione che resterà in esposizione permanente al pianoterra del municipio ceresarese, in una delle stanze un tempo riservate al messo comunale.

Artefice di questa iniziativa è il consigliere comunale con delega a cultura e sport Dante Allodi, che ha tenuto i rapporti con l’artista, e che ha deciso di inaugurare in modo simbolico la “sala Tommasi” mercoledì 3 febbraio, giorno in cui si festeggia san Biagio, patrono del paese dell’Alto Mantovano.

Si è trattato di una vernice senza pubblico nel rispetto delle disposizioni anticovid, ma ugualmente significativa per testimoniare il fatto che, malgrado la pandemia, l’amministrazione comunale non rinuncia a promuovere e organizzare arte e cultura.

Realizzate prevalentemente su tavola, le opere di Tommasi appartengono come detto alla Fusionart che aspira ad unire in un’unica forma espressiva pittura e scultura, attraverso la proposizione di colori, ideogrammi, astrattismi, geometrie variabili.

Quando sarà cessata l’emergenza sanitaria causata dal coronavirus, la sala Tommasi sarà ovviamente aperta ai visitatori e alle scolaresche, previa prenotazione.