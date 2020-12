Rugby Top 10 – Viadana tenta il bis in casa del Petrarca

VIADANA La quinta giornata del campionato Top 10 va in scena oggi alle ore 15 e il Rugby Viadana sarà impegnato a Padova all’Argos Arena per la sfida contro il Petrarca dell’ex coach Victor Jimenez, ora assistente di Marcato. Arbitrerà l’incontro, rigorosamente a porte chiuse, Bottino di Roma assistito da Frasson di Treviso, Russo di Milano e quarto uomo Toneatto di Udine. La squadra comandata da Germán Fernández è pronta per il primo match del Petrarca che, causa Covid, non ha ancora giocato nessuna gara. «Sono molto contento – afferma il tecnico giallonero – che la partita si possa giocare e apprezzo lo sforzo che il Padova ha fatto per poter scendere in campo. È molto importante per tutte le squadre essere in grado di avere continuità di gioco. Il Padova è una grande formazione e rappresenta per noi un’altra grande sfida nel percorso di crescita. Alla fine di ogni partita dobbiamo avere la sensazione di esserci cresciuti rispetto alla precedente prova. Stiamo recuperando a poco a poco alcuni infortunati e questo ci dà la possibilità di fare giocare tutti per far crescere il gruppo e costruire così delle solide basi. Tutti i giocatori devono finire l’anno meglio di come l’hanno iniziato». L’incontro sarà visibile in diretta streaming sul canale YouTube Fir e in diretta Facebook sulla pagina ufficiale Rugby Viadana 1970 e della Fir. «È inutile sottolineare – spiega il tecnico dell’Argos Andrea Marcato – che dopo sei settimane i ragazzi hanno un grandissimo desiderio di scendere nuovamente in campo e giocare. Il rugby ci è mancato, ma i giocatori sono stati molto vicini tra loro e si sono aiutati nei momenti più difficili. In più credo che tutti noi dobbiamo veramente ringraziare molto il Petrarca, i dirigenti, i medici e tutti coloro che ci hanno permesso di tornare in campo. Ovviamente non sarà una partita semplice: affrontiamo Viadana, una squadra rodata, che arriva da una vittoria di prestigio con Calvisano e sicuramente ha più minuti sulle gambe di noi. Ha uno dei suoi punti di forza nel ‘drive’. Da questa fase di gioco ha segnato in Coppa Italia a Reggio, con Rovigo e Calvisano. Oltre a questo, è molto pericolosa sui palloni di recupero, i turn-over e sfrutta la velocità di certi suoi giocatori. Rimane soprattutto la grande voglia di giocare e di ripartire da dove abbiamo lasciato».

Matteo Thomas Sassi del Rugby Viadana e Riccardo Andreoli (Rugby Carpi gemellato con i gialloneri) sono stati convocati per il raduno dell’Italia U20 a Parma dal 14 al 17.