Rugby Top 12 – Bonfiglio: “Im Exchange Viadana si esalta con le big”

VIADANA Settimana di riposo per l’Im Exchange Viadana dopo l’importante successo colto sabato allo Zaffanella sul Valorugby, visto il weekend di sosta del campionato. La squadra riprende la preparazione lunedì in vista della sfida di domenica 1 marzo a Piacenza con i Sitav Lyons, già piegati 31-22 all’andata in casa e 38-3 in Coppa Italia. Nelle fila del Sitav troviamo Gonzalo Garcia, che è stato allenato da coach Jimenez, e gli ex Cafaro e Cocchiaro. Nel Viadana gli ex sono Forte e Grassi. In classifica gli emiliani sono penultimi con 14 punti, undici in meno dei mantovani, ora sesti. Analizza la sfida il seconda linea Giacomo Bonfiglio, man of the match col Valorugby. E riparte proprio dal successo di sabato. «La vicecapolista puntava a bissare il successo dell’andata e riscattare il passo falso in Coppa – afferma – Ci siamo preparati in maniera scrupolosa per questa partita e in campo siamo stati concreti nel possesso dell’ovale e nel portarlo avanti. Reggio non si aspettava di certo nel primo tempo un Viadana combattivo, che nella ripresa ha saputo gestire il vantaggio. Fra noi atleti ci chiediamo spesso come mai con le migliori siamo competitivi, mentre non lo siamo contro le squadre alla portata. Le sfide con le big le affrontiamo senza pressioni e possiamo esprimerci al meglio. Partite che sulla carta potevamo e dovevamo chiudere col successo allo Zaffanella, mi riferisco a quelle con Colorno e Medicei, invece le abbiamo perse. Coi parmensi, avanti 22-6, era il caso di insistere; coi toscani eravamo sotto, ma siamo riusciti a rimontare e siamo stati infilzati allo scadere. I Sitav Lyons al Beltrametti creano problemi e danno filo da torcere a tutti. Avendo bisogno di punti ci affronteranno determinati. Dobbiamo mostrarci concreti e motivati come nell’ultima sfida esterna dell’andata a Roma con la Lazio, chiusa col successo. Fare punti è importante per allontanarci ancor più dalla zona del pericolo. La nostra forza è il collettivo, è l’unita del gruppo. Gli infortuni? Abbiamo parecchi assenti, è vero, ma con caparbietà andiamo avanti».

Giovanili – Le under 14 e 16 femminili erano a Parabiago. La 14 maschile gialla è stata sconfitta 19-14 dal Modena verde, il team “nero” è stato piegato 76-0 da quello blu del Modena, la 16 ha superato 36-13 Jesi, la 18 26-12 Embriaci Genova.