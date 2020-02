Basket A2 maschile – Ghersetti: “Per la Pompea la Coppa Italia sarà una grande festa”

ROMA La Sala Conferenze del Corriere dello Sport a Roma ha ospitato ieri la presentazione della Coppa Italia Lnp 2020, che si svolgerà dal 6 all’8 marzo a Ravenna, con l’organizzazione del Basket Ravenna Piero Manetti. Presente anche la Pompea. Il club mantovano, nella prima giornata della kermesse, venerdì 6, sfiderà nei quarti di finale Agrigento. A introdurre la conferenza, presentata da Eleonora D’Alessandro, Ivan Zazzaroni, direttore di Corriere dello Sport e Guerin Sportivo, Gaetano Laguardia, vicepresidente vicario della Federazione Italiana Pallacanestro, Pietro Basciano, presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Fabio Manca, presidente di Lnp Servizi, e Julio Trovato, direttore generale di Final Eight Ravenna 2020, comitato organizzatore della Coppa Italia. Le parole del presidente Basciano: «È il terzo anno che siamo qui. Noi come Lega ci siamo dati e continuiamo a darci delle regole importanti per garantire il futuro alle nostre società, e in questo senso dobbiamo avere bisogno del contributo di tutti; stiamo inoltre pensando al futuro dei giocatori e alla formazione dei dirigenti, attraverso corsi in collaborazione con le Università. La Coppa Italia a Ravenna sarà sicuramente un bell’evento. Speriamo di divertirci e di vedere belle partite». Dopo la presentazione delle squadra di serie B, sono state introdotte le otto finaliste della Coppa Italia di A2, in ordine di accoppiamento. Cristian Mayer (general manager di MRinnovabili Agrigento, avversaria della Pompea): «Siamo una squadra che fa dell’intensità la prerogativa del nostro gioco. Arriviamo in salute dopo alcuni precedenti non esaltanti in Coppa Italia. Conosco la realtà siciliana, sin da atleta; non è un peso dover affrontare continue trasferte: fare il giocatore di basket in Sicilia può dare enormi soddisfazioni. Siamo una squadra intensa e cercheremo di mettere in difficoltà Mantova con il ritmo». Replica Mario Ghersetti, il capitano degli Stings: «Mi aspetto una bella manifestazione, una festa, una competizione aperta e che possa dare emozioni. Gli americani sono importanti in A2, ma devono essere inseriti in un gruppo di italiani per poter rendere al meglio; questo sta avvenendo nel nostro caso. Sarà bello sfidare il mio connazionale Albano Chiarastella nei quarti».

Intanto si dividono le strade di Alessandro Vigori e della Pompea. Il centro classe ’99 proseguirà la stagione 2019/20 con i Tigers Cesena in serie B (girone C), dove potrà continuare il suo percorso di crescita; resterà attiva l’opzione degli Stings sull’atleta per la stagione 2020/21.