Ai nostri comuni 15,6 milioni dal governo, parola di M5S

MANTOVA – È stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 21 luglio 2020 il decreto “Semplificazioni” varato il 16 luglio scorso, con cui il ministero dell’interno, di concerto con il ministero dell’economia e delle finanze, a seguito dell’intesa intervenuta nella riunione della Conferenza Stato-Città e autonomie locali del 15 luglio aveva definito le modalità e i criteri per ripartire il fondo 2020.

Un fondo istituito nello stato di previsione del Viminale per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l’espletamento delle funzioni fondamentali anche in relazione all’emergenza sanitaria legata al contenimento del covid-19. Dei 3 miliardi stanziati 15,6 milioni di euro sono stati destinati ai Comuni della provincia di Mantova. Nello specifico: a Mantova arriveranno 4.624.199,52 milioni, a Curtatone 804.220,73 euro, e a Viadana 994.298,21 euro. Il rimanente agli altri.

Una dotazione di 3,5 miliardi per coprire le molte le spese e le mancate entrate da tributi locali dei nostri Comuni in periodo di emergenza Covid. La ripartizione prevede 3 miliardi in favore dei comuni e 0,5 miliardi in favore delle province e città metropolitane. «Questi fondi sono un importante ristoro per i nostri comuni e pongono fine a polemiche senza sostanza in merito al governo che per alcuni si era dimenticato di Mantova», dichiara il deputato Alberto Zolezzi (M5S).