Rugby Top 12 – Im Exchange Viadana, che impresa col Valorugby!

VIADANA Esame di maturità superato a pieni voti per l’Im Exchange Viadana 1970 che impone la legge dello Zaffanella all’esperta formazione emiliana del Valorugby (21-17).

Nel momento di fare emergere l’orgoglio la truppa giallonera risponde presente costruendo una prestazione maiuscola sui punti di forza degli avversari e lavorando con gli avanti per poter gestire il possesso in modo qualitativo e garantire un rugby propositivo.

Gli emiliani la mettono sulla maggiore prestanza fisica, Viadana risponde con un mix letale: “mente fredda e cuore caldo”. Valorugby potrebbe già smuovere il risultato nelle battute iniziali con un penalty ottenuto nella ventidue giallonera, ma anziché andare per i pali si opta per la mischia puntando al bersaglio grosso, la meta.

Niente da fare e Viadana, oltre a rispedire al mittente l’offensiva, si porta, nel secondo quarto di gara a otto lunghezze di distanza grazie alla meta di uno dei migliori in campo, Gilberto Pavan ed ai punti al piede di Ceballos.

La mischia continua nel suo percorso positivo e la touche rivela segnali di grande miglioramento. Messa a posto la fase di conquista, i mantovani sovrastano i reggiani con la fame e confezionano una prova corale di alto profilo sulla falsa riga di quella fornita contro Calvisano.

In chiusura di tempo sono ancora i gialloneri a suonare la carica e questa volta è Rama Finco ad incidere il proprio nome tra i marcatori dopo che Farolini, dalla piazzola aveva interrotto il monologo viadanese.

Un altro segnale che i ragazzi di coach Victor Jimenez siano decisamente in giornata, arriva dall’indisciplina degli avversari che patiscono, nel primo tempo, due inferiorità numeriche per i cartellini gialli sventolati a Paletta e Dall’Acqua.

Al rientro dagli spogliatoi Andrea Denti e soci non mollano e rimettono fieno in cascina, ancora con Ceballos al piede per un vantaggio di 15 punti da gestire nella mezz’ora finale.

Valorugby Emilia, come da copione, prova a riacciuffare la gara e l’abbrivio è buono tanto da confezionare due mete con Luus e Fusco, ma ormai il confronto è in ghiaccio ed il calcio piazzato di Ceballos fissa il risultato finale a favore dei padroni di casa allontanando le posizioni calde della classifica, ma soprattutto iniettando quelle certezze che, soprattutto all’ombra dello stadio Zaffanella, erano venute a meno dopo la beffarda sconfitta con I Medicei. Ora rotta verso Piacenza, per il secondo turno del girone di ritorno contro i Sitav Lyons.