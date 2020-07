Rugby Top 12 – Viadana, presi Fiorentini e Bientinesi

VIADANA Altri due colpi per il Rugby Viadana, anzi tre. Il club ha infatti annunciato l’ingaggio del mediano di apertura/estremo Michelangelo Bientinesi (già preannunciato nei giorni scorsi) e del pilone Fabrizio Fiorentini; a questi si aggiunge l’importante conferma di Juan Wagenpfeil, che vestirà di giallonero per la quarta stagione.

La novità assoluta, dicevamo, è Fiorentini, classe 1999, 1 metro e 75 per 104 kg, cresciuto nel Rieti, passato poi all’Aquila e in forza a Pesaro nella scorsa annata. Così lo accoglie il ds Alberto Bronzini: «Dopo un’importante stagione con il Pesaro Rugby in A, dove ha dimostrato le sue doti, Fabrizio ha le motivazioni giuste per mettersi in gioco. Avrà la possibilità di competere, per guadagnarsi la convocazione in prima squadra, lottando contro una nutrita concorrenza, cercando di apprendere tutti gli insegnamenti che gli verranno impartiti».

È un ’99 anche Bientinesi, altezza 1 metro e 94 per 93 kg. Cresciuto nel Cecina, ha rispettato tutte le tappe del percorso federale, partecipando al centro di formazione permanente di Prato per due anni, per poi passare all’Accademia Nazionale Ivan Francescato per altri due stagioni. Conta presenze con l’Italia U17 e U18 e, nella scorsa stagione ha indossato la maglia de I Medicei. Giocatore versatile che può ricoprire indifferentemente i ruoli di mediano di apertura, estremo o anche ala. Per il gm Ulises Gamboa «un altro giovane che ha voglia di mettersi in gioco».

Conosce benissimo Viadana, invece, il buon Wagenpfeil. Classe 1997, 190 centimetri per 98 kg, è in giallonero dal 2015. «Siamo un gruppo giovane – ha detto – . Ci sono stati tanti cambiamenti, ma avremo un allenatore di grande esperienza, German Fernandez, e credo che potremo toglierci qualche soddisfazione. Sarà fondamentale l’unità del gruppo». «Juan si e distinto subito come un giocatore molto tecnico ed intelligente – spiega Bronzini – , atletico con una buona visione di gioco. È stata fondamentale la sua presenza in Cadetta. Questa stagione si presenta in una veste diversa: Wagenpfeil avrà la possibilità di giocarsi bene le sue chance, avendo conseguito la formazione Italiana».

Infine, la società ha voluto salutare e ringraziare i giocatori che non vestiranno più la maglia del Viadana, nonchè l’ex coach Jimenez. “Tutti i campionati e le attività sospese – si legge nel comunicato – hanno reso di difficile comprensione il futuro prossimo per chiunque, e non possiamo biasimare chi per un motivo o per l’altro ha deciso di non proseguire questo cammino coi nostri colori, anzi auguriamo loro il meglio per poter concretizzare e continuare a lavorare sui loro obiettivi, con la speranza che una parte del loro cuore conservi sempre quello spirito combattivo e quella serenità famigliare che negli anni ha sempre contraddistinto questo club e le fantastiche persone che lo vivono e costruiscono mattone dopo mattone ogni giorno».