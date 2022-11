Incendio in un appartamento in strada Spalti: muore un 33enne. Intossicate 13 persone. Sfollati tutti gli inquilini

MANTOVA Un 33enne straniero ha perso la vita in un incendio divampato al quarto piano di una palazzina di strada Spalti nella tarda serata di ieri, domenica 20 novembre. Altre 13 persone tra le quali alcuni bambini, sono rimaste intossicate e sono state trasportate negli ospedali di Mantova e Castiglione delle Stiviere. Nessuna sarebbe in pericolo di vita. L’intero condominio, abitato per la maggior parte da stranieri, è stato sgomberato. Quattro famiglie sono attualmente ospitate nella foresteria di Campo Canoa. L’allarme è scattato poco prima delle 22 di ieri. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto le fiamme sarebbero partite dall’appartamento di un famiglia di slavi, dove avrebbe preso fuoco un materasso per cause che sono ora al vaglio dell’autorità giudiziaria. La vittima è un 33enne africano regolare in Italia che sarebbe rimasto intrappolato all’ultimo piano del palazzo, dove abitava. Quando l’uomo si è accorto dell’incendio ha cercato di fuggire per le scale ma è rimasto soffocato dal fumo e non ha avuto scampo. I vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino alle 2.30 di oggi, lunedì 21 novembre. Sul posto anche una pattuglia della Squadra Volante della questura. La Polizia è in attesa di una prima relazione dei vigili del fuoco che sarà inoltrata all’autorità giudiziaria per le indagini per stabilire le responsabilità dell’accaduto.

++NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO+++