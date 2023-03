Sabato 25 a Castiglione il pallone fa… “Boom”: vecchie glorie a sorpresa e uova di Pasqua benefiche nel torneo per ragazzi diversamente abili

Castiglione Sabato 25 marzo, a partire dalle ore 14, lo stadio Lusetti di Castiglione ospiterà un grande evento benefico dedicato alla valorizzazione dello sport come strumento per costruire integrazione e promuovere i valori della solidarietà. Ad organizzarlo è Boom, associazione no profit molto radicata sul territorio, che da anni si impegna in progetti mirati al miglioramento della qualità del percorso di crescita dei bambini. «Siamo entusiasti di presentare per il secondo anno consecutivo questa pregevole iniziativa benefica, pensata e voluta per i ragazzi diversamente abili, che tanto successo ha riscosso la scorsa edizione – racconta la presidente dell’associazione Marcella Deantoni -. Al torneo parteciperanno, oltre a tantissimi giovani, anche alcune vecchie glorie del pallone a sorpresa. Troviamo che il mondo dello sport sia foriero di valori preziosi ed importanti che meritano di essere promulgati come momento di condivisione e crescita per bambini e ragazzi, ecco perché abbiamo pensato di riproporre questa formula aperta a chiunque voglia passare un pomeriggio spensierato all’aria aperta». Al termine della manifestazione, come da tradizione, verranno vendute le uova di Pasqua con la possibilità di trovare all’interno le maglie ufficiali di alcune squadre professionistiche. «Il ricavato verrà interamente devoluto alla realizzazione dei numerosi obiettivi che l’associazione persegue – aggiunge la presidente -. Dalla sua fondazione in poi abbiamo aiutato numerose famiglie nel sostegno di altrettante problematiche legate alla salute e alla crescita dei bambini, con un team di professionisti d’eccellenza che senza riserve ha deciso di mettere a disposizione la propria competenza al servizio dei nostri progetti. Desidero ringraziare il Castiglione calcio, ed in particolare il dirigente Mauro Perani, che ci ospiterà e che ha collaborato con noi per l’iniziativa. Come sempre – conclude – abbiamo cercato di coniugare l’utile con il dilettevole ed auspichiamo vi sia una nutrita partecipazione di pubblico a tifare per questi ragazzi così speciali».