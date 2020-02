Montessori, scuola più eco-sostenibile: inaugurati i lavori

MANTOVA La scuola dell’infanzia Montessori di piazzale Michelangelo è ora più più ecosostenibile. Nell’ambito di una serie di interventi strutturali effettuati dall’amministrazione in numerosi plessi scolastici cittadini, che hanno comportato notevoli investimenti del comparto lavori pubblici, sono stati inaugurati ieri i lavori di efficientamento energetico alla presenza dei piccoli studenti, del sindaco Mattia Palazzi e dell’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli. L’intervento, costato 130mila euro, ha riguardato la sostituzione degli infissi e l’isolamento termico della copertura.

Lavori che permetteranno di contenere i consumi energetici e lo stesso fabbisogno energetico del complesso scolastico. «Si tratta di un intervento che garantisce anche maggiore sicurezza – ha sottolineato il sindaco, accolto dai bimbi sulle note di una coinvolgente canzone da loro intonata –. Tra Mantova Hub e tutti gli interventi fatti in questi anni, abbiamo investito oltre 20milioni di euro. Questo è fondamentale, perchè qui cresce il futuro della città, perchè vogliamo scuole sempre sicure, belle, funzionali e moderne». Ma i lavori a beneficio del plesso non finiscono qua: lunedì partiranno gli interventi ai marciapiedi che lo circondano con la piantumazione di nuovi alberi.

Valentina Gambini