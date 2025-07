Volley Serie C femminile Crer – La Renusi Moglia chiude il mercato con la centrale Guarnieri

MOGLIA La Renusi Moglia ha chiuso ufficialmente la campagna acquisti per la stagione 2025/26, affidata al nuovo tecnico Michele Mossini, con un colpo importante: l’ingaggio della centrale Martina Guarnieri, classe ’97, lo scorso anno in forza alla Davis Stradella in Serie B2. Giocatrice esperta e di livello, ha alle spalle esperienze anche a Porto Mantovano e Volta Mantovana. Un innesto di spessore, quello concluso dal direttore sportivo Losi, che rafforza un organico atteso alla difficile sfida della Serie C Emilia-Romagna, dopo la promozione ottenuta nella scorsa stagione. La centrale si aggiunge a due innesti già ufficializzati nelle scorse settimane: la schiacciatrice Arianna Daolio, proveniente dal Viadana, e la palleggiatrice Anna Biziocchi, cresciuta nel Cavezzo e reduce da un anno in Serie D con il Soliera. Farà parte della rosa anche il martello Melania Maiocchi, rimasta ai box nell’ultima stagione a causa di un infortunio, ma pronta a rientrare in campo. «Non è stato semplice chiudere la trattativa per Martina Guarnieri, ma alla fine siamo riusciti a portarla a Moglia – commenta il diesse Losi – Sia Daolio sia Guarnieri scendono di categoria: sarà sufficiente per fare bene in campionato? Al momento è difficile dirlo. Sarà il campo a parlare. Noi affrontiamo la stagione da neopromossi, quindi manterremo un profilo basso e lavoreremo con umiltà».