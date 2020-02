Rugby, volley e basket si rimettono in moto

MANTOVA Uno sguardo agli sport di squadra mantovani (calcio escluso), per fare il punto sulle rispettive attività in tempi di coronavirus.

Rugby – L’Im Exchange Viadana ha ripreso la preparazione allo Zaffanella, seppur a porte chiuse. Com’è noto, in questo fine settimana il Top 12 è fermo causa coronavirus. La 13esima giornata verrà recuperata sabato 9 maggio: per quella data i rivieraschi saranno impegnati al Beltrametti di Piacenza col Sitav Lyons. Il prossimo impegno (salvo sorprese) dovrebbe invece cadere domenica 8 marzo allo Zaffanella col Mogliano degli ex Caila e Ormson. Fermi i Caimani di Gilberto Pavan: gli atleti si stanno allenando da soli.

Volley – Il sindaco di Borgo Virgilio non ha concesso l’utilizzo dell’impianto al Gabbiano Top Team, che milita in B; la società ne sta cercando uno, ma non è escluso che oggi la situazione possa sbloccarsi. Nessun problema per gli atleti dell’È Più Viadana, che hanno ripreso il lavoro ieri sera a Mezzano Inferiore agli ordini di Panciroli e Gualerzi. Stesso discorso per le atlete del Nardi Volta (B1) di Federico Bonini e Alberto Leali e l’Euromontaggi (B2) di Biagio Marone. Ricordiamo che i campionati nazionali e regionali sono sospesi, mentre da lunedì 2 marzo potrà riprendere l’attività agonistica a livello nazionale, regionale e provinciale. Nei tornei regionali lombardi, qualche problema per l’Inox Meccanica (C/f Crl): il sindaco non ha concesso l’utilizzo dell’impianto di Rivalta; e per l’Alitest (D/f Crl), che ha qualche problema per allenarsi a Viadana.

Basket – In A2 gli Stings hanno già ripreso gli allenamenti. Idem le ragazze del MantovAgricoltura. La Sesa Sustinente (C Gold) stasera riprende gli allenamenti. In C Silver, i Lions del Chiese forse riprendono domani a Casalmoro o Asola, mentre l’Almac Viadana si è allenata a Castelnovo di Sotto. La dirigenza della Progesa San Pio X sta decidendo per gli allenamenti al PalaDlf: tutto è legato all’utilizzo degli spogliatoi. Lo Junior Curtatone attende notizie dal Comune. A Quistello il sindaco ha vietato l’impianto alla Negrini: dopo l’amichevole di martedì col Guastalla, stasera test col San Bonifacio e sabato a Castelnovo di Sotto contro il Rebasket.