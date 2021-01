Pomponesco, domenica il paese nella gara tra i borghi della trasmissione Kilimangiaro di Rai3 Area degli allegati

POMPONESCO La trasmissione televisiva“Kilimangiaro” condotta da Camila Raznovich su Rai3 presenterà oggi alle 16.30 uno speciale dedicato a Pomponesco. Il documentario punterà a far conoscere al pubblico italiano la “contea”, con le sue reminiscenze gonzaghesche ed ebraiche e gli stretti legami col fiume Po, nell’ambito del concorso “Il borgo dei borghi” per la nomina del più bel borgo del Belpaese. Nel corso della trasmissione, saranno fornite le indicazioni e i riferimenti utili per votare online.

Paolo Zordan