Sand Volley – La Vbc Casalmaggiore si gioca il titolo italiano a San Benedetto del Tronto

SAN BENEDETTO DEL TRONTO (Ap) Nell’ultima tappa del LVST 4×4, la Vbc Stabili Casalmaggiore è scesa in campo per giocarsi il titolo italiano. A causa della defezione all’ultimo di Cuneo, è cambiata la formula e le cinque formazioni iscritte hanno disputato un girone all’italiana; le prime quattro si sono qualificate per le semifinali in programma oggi. La Vbc ha affrontato nell’ordine San Giovanni in Marignano (2-1), Monza (1-2), Busto (2-1) e Brescia (2-0) ottenendo tre vittorie in quattro incontri e finendo seconda nel girone dietro l’imbattuta Monza. Stamane (domenica 24 luglio), a partire dalle ore 10.15, le due semifinali, Monza-Busto e Vbc-San Giovanni in Marignano. Nel pomeriggio le finali.