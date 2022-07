Lite stradale: 44enne fugge in scooter e muore in un fossato. Indagini in corso

ROVERBELLA Tragedia della strada tra Roverbella e Castiglione Mantovano verso le 21 di ieri, dove un 44enne ha perso la vita in circostanze da chiarire. Sembra che l’uomo, a bordo di uno scooter abbia urtato un’auto e sia fuggito dopo avere avuto un alterco con l’automobilista, che si è messo a inseguirlo. Il fuggitivo sarebbe stato trovato senza vita in un fossato lungo strada Fienili a Castiglione Mantovano. I carabinieri intervenuti sul posto hanno quindi avviato le indagini per stabilire se la vittima è finita fuori strada autonomamente o ci sono altri mezzi coinvolti. Pare che l’automobilista durante l’inseguimento abbia contattato in carabinieri per segnalare quello che stava accadendo. I militari avrebbero poi condotto il conducente dell’auto e le persone che erano con lui, in caserma per accertamenti. La salma del 44enne è attualmente a disposizione dell’autorità giudiziaria. Non si esclude un’autopsia nelle prossime ore.