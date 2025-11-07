Scherma – Al PalaUnical la seconda prova Regionale Assoluti

Mantova Domenica 7 e lunedì 8 dicembre il PalaUnical di Mantova sarà teatro della Seconda Prova di Qualificazione Regionale Assoluti 2025/2026, evento di grande rilievo nel calendario schermistico lombardo. La manifestazione è organizzata da Mantova Scherma. L’evento si svolge con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Mantova, in sinergia con il Comitato Regionale Lombardo della Federazione Italiana Scherma, il Coni Regionale e la Fondazione Comunità Mantovana Onlus. La scelta di svolgere la gara di domenica (spada maschile) e lunedì (spada femminile) segue le indicazioni del calendario federale e vuole agevolare tutti i ragazzi che il sabato hanno la scuola e le famiglie, in modo da non perdere una giornata. Inoltre l’inizio è fissato per le 9.30 per agevolare atleti e accompagnatori che decideranno di arrivare direttamente sul luogo di gara. Tutti quelli che invece vogliono approfittare del lungo weekend e visitare Mantova pernottando in loco, potranno usufruire delle convenzioni stipulate da Mantova Scherma.