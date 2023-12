Calcio serie C – Mantova, Bani: “Che soddisfazione l’assist a Galuppini”

Legnago Con Burrai fermo ai box per squalifica, il ruolo di regista è passato tra i piedi di Cristiano Bani che ha propiziato il gol vittoria di Galuppini grazie al suo cross pennellato: «Per me è una soddisfazione immensa aver fatto l’assist a Francesco – dice il centrocampista – . Però devo fargli i complimenti perché è stato bravo a valorizzarlo, portandoci poi alla vittoria». Il punteggio finale recita 2-1, ma la gara è stata tutt’altro che semplice: «Questa vittoria non era per nulla scontata – dichiara – . Abbiamo giocato contro una squadra ben strutturata e solida, anche se ha “solo” 24 punti. Abbiamo interpretato una gara diversa dalle nostre solite caratteristiche, ma questo non ci ha impedito di portarla a casa». Un inizio ripresa da dimenticare… «Dopo l’intervallo ci siamo riposati – dice ridendo – . Volevamo ripartire forte, ma ci hanno messo in difficoltà con il gol di Rocco. Ripeto, bravi ad assestare il colpo e poi a chiuderla». Infine un pensiero all’infortunato Emanuele Suagher: «Gli dedico la vittoria. Per noi è una persona speciale che ci dà sempre il suo contributo, sia dentro che fuori dal campo». 47 punti e Natale da capolista: «Non posso dire che non guardiamo la classifica. Volevamo arrivare alla sosta con più margine possibile sulle rivali e riconfermare le ultime buone prestazioni, e penso che ci siamo riusciti».

Samuele Elisse