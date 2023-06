Calciomercato dilettanti – Sporting Club, squadra fatta con l’attaccante Rasini. Grandi manovre in casa River

Mantova Il Marmirolo-Union Team conferma il portiere Errera. Sono quattro i volti nuovi in casa Sporting Club, che ha già chiuso la campagna acquisti: sono i difensori classe ‘97 Andrea Azzali e Marco Tonini, il centrocampista Alessio Cabroni (‘99) e l’attaccante Andrea Rasini (‘99, nella foto), entrambi ex San Lazzaro. La Villimpentese tratta Pietro Chiodi, cartellino del SanLa, che la New Castellucchio vorrebbe però confermare. Grandi manovre in casa River: arrivano i portieri Bassi dal Moglia e Borrelli dalla Villimpentese, il difensore Turchetti dal Boca Juniors, il centrocampista Lami dal Sermide, gli attaccanti Bouchama dal Moglia e Schiattarella dall’Ostiglia.

Paolo Azzi sarà il vice di Dalzini allo Juniors Cerlongo, con Grassi preparatore dei portieri. La Casalese ha affidato la panchina al tecnico mantovano Migliorini.