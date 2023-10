Scherma – Taraschi, Rubin e Cibelli in bella evidenza al trofeo Comune di Carnago

MANTOVA Ottima gara d’esordio per le atlete di Mantova Scherma al settimo trofeo Comune di Carnago (Va), che si è svolto lo scorso weekend. Le tre ragazze partecipanti sono salite tutte sul podio. Va ricordato però che nella scherma vengono premiati i primi otto classificati per ogni categoria. Chiara Rubin, nella spada categoria allieve, si è aggiudicata la medaglia conquistando l’ottava posizione, sconfitta soltanto da Chiara Mandracchia e Sara Longoni, rispettivamente prima e seconda della classifica finale. La fiorettista Cecilia Taraschi ha fornito un’ottima prestazione e nella categoria giovanissime ha conquistato la coppa del terzo posto nella gara vinta dalla bresciana Adelaide Rosini. Sara Cibelli, dopo una partenza non esaltante, ha recuperato nelle dirette conquistando la medaglia dell’ottavo posto. Nel prossimo weekend, cadetti e giovani spadisti di Mantova Scherma, guidati dai maestri Michele Ronconi e Massimo Jervolino, saranno impegnati a Bottanuco (Bg) nella prima prova Regionale. Saranno dunque in gara Elia Bulgarelli, Federico Togliani, Mirko Tozzo, Chiara Scarpari, Sara Adinolfi, Vittoria Marcomini e Jessica Bombana.