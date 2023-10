Rugby Serie A Elite – Sauze: “Viadana da play off, io ci credo”

VIADANA

Nello scorso weekend è iniziato il massimo campionato nazionale italiano, dall’estate scorsa rinominato Serie A Elite. La prima giornata ha riservato subito delle sorprese. Tale può essere considerato il pareggio (27-27) strappato dal Viadana sul campo del Petrarca Padova, vice campione d’Italia. Nell’altro anticipo del sabato, le Fiamme Oro hanno sconfitto a Roma il Valorugby con il punteggio di 24 a 20. Domenica c’è stato poi il colpaccio dei Lyons Piacenza in casa dei campioni in carica del Rovigo per 19 a 6, al termine di una partita nella quale gli emiliani sono sempre stati avanti e hanno dunque conquistato quattro punti in classifica lasciando a zero i rossoblù. Vittoria sudata del Colorno in casa del giovane Mogliano, prossimo avversario del Viadana, con i parmigiani che hanno ribaltato la contesa nel secondo tempo fino al definitivo 18-10.

C’è dunque moderato entusiasmo in casa Viadana per il pareggio conquistato sabato a Padova all’esordio in campionato. «Per noi è quasi come una vittoria» ha commentato a caldo il presidente Arletti. La mente è già proiettata al prossimo impegno, domenica allo Zaffanella (kick off alle ore 15.30), contro il Mogliano. Per il quindici guidato da Gilberto Pavan è un esame di maturità dopo la prova alla pari contro i vice campioni del Petrarca. I gialloneri, del resto, anche nella passata stagione hanno quasi sempre giocato alla pari con le “grandi” del massimo campionato, ma devono dimostrare di saper vincere le partite in cui partono favoriti. Come la prossima, appunto. «Sarà la nostra prima gara davanti al pubblico amico – ricorda l’estremo Matias Sauze, nominato man of the match a Padova – e faremo di tutto per vincerla. Il risultato conquistato sabato ci dà entusiasmo e fiducia. E manda un chiaro segnale alle altre avversarie. Era la prima partita e quindi non è il caso di esaltarsi troppo, ma siamo tutti contenti e personalmente credo che, proprio perchè siamo una squadra giovane e con ampi margini di crescita, abbiamo possibilità di centrare i play off. La sfida col Petrarca è stata un buon modo di iniziare. Ci teniamo stretto il pareggio, ma avremmo anche potuto vincere perchè abbiamo giocato bene e lottato fino alla fine. Ora, come dicevo, bisogna tenere i piedi per terra e pensare alla prossima partita col Mogliano, che va affrontato con attenzione e il giusto approccio mentale. Dobbiamo giocare come sappiamo, senza foga, e sono convinto che riusciremo a vincere».