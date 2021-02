Sci Alpino – Nel weekend a Pampeago i Trofei “I Piaceri del Gusto” e “New Vit”

MANTOVA Domani e e domenica a Pampeago andranno in scena il Trofeo “I Piaceri del Gusto” e il Trofeo “New Vit”, terza e quarta prova del circuito Mn/Cr/Pc/Pv per le Categorie Baby-Cuccioli-Ragazzi-Allievi, valide come qualificazione ai Campionati Regionali di Categoria, sia di slalom che gigante, nonchè uno slalom e un gigante riservati a Giovani/Senior di tutti i Comitati Regionali. La due giorni di gare vedrà al via il fior fiore del parco atleti delle quattro province padane, con in testa le società piacentine, lo Sci Club Ponte dell’Olio e il Piacenza Ski Team, pronte a rompere le uova nel paniere alle due virgiliane, lo Sportime Mantova e lo Sci Club Marmirolo. Dopo le prime gare del weekend appena trascorso, uno slalom e un gigante al Tonale, gli atleti si troveranno ancora in pista sul Canalone Agnello nelle due specialità regine dello sci alpino che offriranno sorprese e uno spettacolo tecnico molto interessante. Lo staff organizzativo dello Sportime Mantova, coadiuvato dall’esperienza dello Sci Cai Mantova, è già alacremente al lavoro e si stanno predisponendo gli ultimi dettagli. Le sfide nelle varie categorie per strappare il pass per i regionali saranno numerose e interessanti. Oltre alle due sfide del circuito sono programmate anche le due gare di slalom e gigante per le categorie giovani/senior, con atleti provenienti da parecchi comitati regionali come Alpi Centrali, Trentino, Alto Adige, Veneto, Emiliano Romagnolo, tanto per citarne qualcuno; la partecipazione sarà veramente numerosa, 120/130 atleti per gara, il che darà ancor più lustro alla manifestazione.

Le piste delle due gare sono già perfettamente preparate dallo staff tecnico di Pampeago sotto l’attenta guida di Mirko De Florian, ex atleta della Nazionale Italiana di Sci e Direttore delle piste di Pampeago dalla scorsa stagione, cui vanno i ringraziamenti per l’impegno e per la professionalità sempre dimostrata durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dagli sci club mantovani; un altro ringraziamento va a Piero de Godez Direttore dell’Itap di Pampeago, e a Sergio Zeni, vero deus ex machina dell’Ufficio gare. Il regolamento prevede che le iscrizioni terminino oggi alle ore 14 per lo slalom e alle ore 14 di domani per il gigante.