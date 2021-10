Sci Alpino – Sportime, via alla stagione agonistica

MANTOVA Lo Sci club Sportime torna in pista per la preparazione della nuova stagione agonistica. Prime uscite per gli atleti mantovani sulle nevi della Val Senales. Sabato e domenica 16 e 17 ottobre, preceduti da una due giorni a fine settembre, sono iniziati gli allenamenti sotto la guida dello staff tecnico. Condizioni di tempo e neve ottimali hanno reso piacevole e proficuo il lavoro svolto, che proseguirà a fine ottobre con ulteriori 3 giorni sul ghiacciaio dello Stubai in Austria. Da quel momento l’attività degli atleti proseguirà ininterrottamente tutti i fine settimana alternando allenamenti e gare di calendario Istituzionale Fisi fino ad aprile, termine della stagione invernale. L’attività del club prevede la ripresa dopo lo stop imposto dal Covid dei corsi di sci per principianti, svolta precedentemente per molti anni con successo di partecipazione. La speranza è che non nascano ulteriori problemi, in quanto con lo stop imposto si è creato un vuoto generazionale di ricambio al settore agonistico, il quale trova linfa proprio dai corsi per principianti. Al proposito è stato predisposto un corso di sci e snow di tre giorni, cinque ore di lezione al giorno dal 10 al 12 dicembre prossimo sulle nevi di Pampeago, con sistemazione allo Sport Hotel Pampeago sulle piste. Per informazioni rivolgersi in sede dello Sci club al negozio Sportime.