Sci alpino – Sulle nevi di Pampeago slalom e gigante a firma Sportime e Marmirolo

MANTOVA Sabato e domenica a Pampeago va in scena la terza e quarta prova del circuito Mantova-Cremona-Piacenza-Pavia per le Categorie Baby, Cuccioli, Ragazzi e Allievi, valida come qualificazione ai Campionati Regionali di Categoria, sia di slalom sia di gigante. Si terranno inoltre uno slalom e un gigante riservati a Giovani, Senior e Master di tutti i Comitati Regionali. La “due giorni” di gare vedrà al via il fior fiore del parco atleti delle quattro province padane, con in testa le società piacentine, il Piacenza Ski Team, e cremonesi (Cremona Ski Team). Pronte a rompere le uova nel paniere i due club virgiliani, lo Sportime Mantova e lo Sci Club Marmirolo. Sarà sicuramente una tappa molto impegnativa che gli atleti andranno ad affrontare per le qualificazioni ai Campionati Regionali. Dopo le prime giornate di gara del 27 e 28 gennaio scorso, uno slalom e la nuova prova voluta dalla Federazione per rilanciare lo sci giovanile rendendolo anche più divertente, chiamata “Piedi Veloci” al Tonale, gli atleti si troveranno ancora in pista in un gigante e in uno slalom sul Canalone Agnello e sulla Variante Naturale. Le due specialità regine dello sci alpino offriranno sorprese e uno spettacolo tecnico senza ombra di dubbio molto interessante. Lo staff organizzativo dello Sportime Mantova e dello Sci Marmirolo, coadiuvate dallo staff dello Sci Cai Mantova, è già alacremente al lavoro e si stanno predisponendo gli ultimi dettagli per rendere questa importantissima kermesse sciistica – che è il 7° Trofeo “I Piaceri del Gusto”, il 3° Trofeo “New Vit”, il 9° Trofeo Clean Pack e il 23° Trofeo Icim – indimenticabile sotto tutti i punti di vista. Le sfide nelle varie categorie per strappare il pass per i Regionali saranno numerose e interessanti sotto tutti i punti di vista. Le due società virgiliane daranno battaglia per contrastare gli agguerriti sci club piacentini e cremonesi. Oltre alle due gare del circuito, sono programmate anche le due prove di gigante e slalom per le categorie giovani/senior e master dove anche qui sicuramente le sfide all’ultimo centesimo non mancheranno, con atleti provenienti da parecchi comitati regionali come Alpi Centrali, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, tanto per citarne qualcuno. La partecipazione sarà numerosa e indicativamente dovrebbe attestarsi su un centinaio di atleti per gara, cosa che darà ancor più lustro alla manifestazione. Le piste sono già perfettamente preparate dallo staff tecnico di Pampeago sotto l’attenta guida di Mirko De Florian, ex atleta della Nazionale Italiana di sci e direttore delle piste di Pampeago, cui vanno fin da ora i nostri ringraziamenti per l’impegno e per la professionalità sempre dimostrata durante lo svolgimento delle manifestazioni organizzate dagli sci club mantovani; qui in particolare il nostro ringraziamento va a Piero de Godez, direttore dell’Itap di Pampeago per la sua consueta sensibilità verso gli sci club mantovani. Ultimo ma non ultimo pensiero va rivolto a Sergio Zeni, vero deux ex machina dell’Ufficio gare per la sua professionalità nella predisposizione di tutte le elaborazioni gara. Il regolamento gara prevede che le iscrizioni terminino alle ore 14 di venerdì per il gigante e per le ore 14 di sabato per lo slalom. Un ringraziamento particolare va poi rivolto alle aziende sponsor della due giorni di gare, “I Piaceri del Gusto”, “New Vit”, Clean Pack e Icim che con il loro sensibile contributo hanno permesso l’effettuazione delle gare.