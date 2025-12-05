Milan Club “Baresi”, sabato la cena natalizia: ospite Peppe Di Stefano

Bagnolo Domani Festa di Natale del Milan Club “Franco Baresi” di San Biagio e Bagnolo San Vito, appuntamento ormai consolidato che da tre anni riunisce soci e simpatizzanti per una serata all’insegna del milanismo, dell’amicizia e dello spirito natalizio. Anche quest’anno il format resta invariato: dalle 19 è prevista la cena al Pala San Vito di via Cafarra, seguita dal tradizionale talk show con l’ospite d’onore e dalla ricchissima lotteria di Natale, che metterà in palio maglie autografate (tra cui quelle di Modric, Pulisic e Leao), palloni firmati dall’intera squadra, biglietti per le partite, gadget ufficiali del club e molti altri premi. L’edizione 2025 vedrà la partecipazione di Peppe Di Stefano, giornalista Sky e volto noto dell’ambiente rossonero, che presenterà il suo libro “Milanello. La Casa del Diavolo” condividendo episodi, retroscena e aneddoti legati al mondo rossonero. Alla serata sarà inoltre possibile scattare una foto con la Coppa del 19° Scudetto.