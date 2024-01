Motocross – Mantova festeggia 40 anni di gare con gli Internazionali

MANTOVA Fervono i preparativi per gli Internazionali d’Italia dell’11 febbraio, un evento che dal 1984 apre la stagione di gare del motociclismo. In pista ci saranno 40 piloti scelti tra il meglio delle classi MXGP e MX2, tra questi il 5 volte Campione del mondo sloveno Tim Gajser con la Honda HRC e il neo Campione del mondo MX2 Andrea Adamo con la RedBull KTM. Si tratta di un palmares incredibile per questa pista, che da 4 decenni è nel cuore dei piloti e degli appassionati di tutto il mondo. La storia del Motoclub Mantovano Tazio Nuvolari è però molto più lunga, come spiega il presidente Giovanni Pavesi: «Il Motoclub nasce nel 1919 negli anni eroici nei quali nel nostro territorio e in tutta la pianura padana si viveva il mito della velocità. Supportava i piloti mantovani di allora, tra i quali Tazio Nuvolari. Nel 1980 il Motoclub subì un cambio: il direttivo venne rinnovato, inserendo alcuni giovani ex piloti come me e altri appassionati di motocross. Trovammo la collaborazione del Comune di Mantova per individuare una grande area nella zona del Migliaretto per costruire un circuito molto tecnico, su fondo sabbioso come in Belgio e Olanda. Ottenemmo subito consenso nell’ambiente e i piloti cominciarono a venire da noi ad allenarsi». E 40 anni fa il Motoclub iniziò a organizzare gare internazionali… «Proprio nell’inverno di 40 anni fa, essendo io stato pilota, avevo ottimi rapporti con rider di tutta Europa e anche con il direttore tecnico della Gilera, l’Ing. Jan Witteveen, che accolse con entusiasmo l’idea di organizzare una gara test prima del Mondiale. Così nel 1984 organizzammo il primo Internazionale della 125cc a invito che venne vinto proprio dalla Gilera. Da li non ci siamo più fermati. Nel 2021 la FIM ci ha fatto pure il grande onore di assegnarci la 74ma edizione del Motocross delle Nazioni, vinta dall’Italia con il team Antonio Cairoli, Alessandro Lupino, Mattia Guadagnini, che viene ricordata come una tra le più belle gare di moto mai disputate in Italia. Credo che l’11 febbraio, grazie alla grande collaborazione con Federmoto, Offroadproracing e Comune di Mantova vivremo un’altra giornata degna della nostra storia».