Sci – Francesca Fanti agli Assoluti in Val Senales. Giovedì i Tricolori di Skicross firmati Sc Marmirolo

Bolzano I Campionati Italiani Assoluti di sci alpino sono l’ultimo atto di una stagione lunga e impegnativa. La settimana scorsa si sono disputate le gare delle discipline veloci e ora l’attenzione si sposta in Val Senales, sulla pista Lazaun, per le prove di gigante e slalom. Le gare all’Alpin Arena Senales iniziano appunto oggi con il gigante femminile: la prima manche scatterà alle ore 8.45, la seconda alle 11.30. Al cancelletto di partenza ci sarà naturalmente la 25enne mantovana Francesca Fanti, che insegue un risultato di prestigio nella sua disciplina preferita al cospetto di tutte le big azzurre. Al via, infatti, dovrebbero esserci anche Federica Brignone, tre volte campionessa italiana di specialità, così come Marta Bassino. Francesca è reduce da due piazzamenti da top ten negli slalom disputati a fine marzo all’Alpe Cermis, ma è appunto in gigante che può giocarsela con le migliori. Il titolo di slalom si assegnerà domani.

E sempre domani al San Pellegrino si disputeranno gli Italiani Assoluti di Skicross sullo spettacolare tracciato della Ski Area Costabella, già sede della recente Coppa Europa, con organizzazione dello Sci Club Marmirolo, recupero di quelli in calendario a Colere. Confermata la presenza del campione del mondo, e campione italiano uscente, il trentino Simone Deromedis.