Basket Serie A2 maschile – Anno nuovo, solita Staff: con Pistoia crolla nel finale (66-85)

MANTOVA C’è un ottimo terzo quarto nell’esordio in questo anno solare degli Stings e in quello della gestione di Giorgio Valli, ma per il resto il lavoro e i progressi che Stojanovic e compagni devono ancora fare sono enormi. Pistoia vince con merito alla Grana Padano Arena con il punteggio di 66-85.

STAFF MANTOVA-PISTOIA 66-85 (18-21, 19-25, 25-16, 4-23)

STAFF MANTOVA Verazzo (0/1 da tre), Thompson 8 (3/7, 0/5), Stojanovic 25 (9/16, 1/3), Basso, Mastellari 3 (0/1, 1/4), Saladini, Iannuzzi 10 (2/8 da due), Spizzichini 5 (1/1, 1/1), Laganà 15 (2/10, 1/3). N.e.: Cortese, Lo.

All.: Giorgio Valli.

GIORGIO TESI GROUP PISTOIA Magro 10 (5/5 da due), Metsla, Riismaa 14 (4/6, 2/5), Brunetto, Saccaggi 16 (3/5, 3/4), Del Chiaro 3 (1/3 da due), Allinei 6 (2/3 da tre), Utomi 12 (2/5, 2/6), Davis 13 (2/3, 2/4), Della Rosa 11 (1/3, 3/4). N.e.: Wheatle.

All.: Nicola Brienza.

ARBITRI Longobucco, Giovannetti, Gonella.

NOTE Tiri liberi: Man 20/27, Pis 7/9. Rimbalzi: Man 35 (Thompson 9),

Pis 32 (Magro 10). Assist: Man 13 (Thompson 4), Pis 11 (Utomi 4).