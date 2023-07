Tamburello, Campionati Nazionali Giovanili: le mantovane puntano all’en plein

Mantova Tutto secondo copione. La prima giornata delle finali nazionali giovanili open di tamburello, in corso di svolgimento sugli sferisteri dell’Alto Mantovano, ha ribadito con forza quanto meritino la massima attenzione queste promesse del futuro. Tanti applausi e tanto entusiasmo hanno fatto da cornice alle varie gare disputate sui terreni di Cavriana, Castiglione, Cereta, Medole e Castellaro. Lo spettacolo proposto dalle varie formazioni che stanno puntando alla conquista del tricolore, per le categorie Giovanissimi, Allievi e Juniores maschili e femminili, ha coinvolto i numerosi sportivi presenti. Grande soddisfazione, quindi, per gli organizzatori e per gli addetti ai lavori che credono molto nel settore giovanile, a partire dal consigliere nazionale Benhur Tondini, che da sempre si è speso perché ogni società s’impegnasse per allestire un vivaio. Anche le formazioni mantovane in gara non hanno smentito i pronostici ottenendo il pass per la finalissima che assegnerà il titolo tricolore.

Tra i Giovanissimi – si è giocato a Castellaro – hanno conquistato l’accesso alla finale Settime (2-0 al Rallo) e la Cavrianese, che ha battuto il Bardolino con il punteggio di 2 a 0 (6-1, 6-1). Pronostico rispettato, quindi, dalla formazione del presidente Oscar Tondini, che tornerà in campo oggi, sempre a Castellaro, per la conquista del tricolore di categoria. In ambito femminile, le semifinali si sono disputate sullo sferisterio di Medole e anche la Cavrianese “rosa” ha staccato il pass per la finale grazie al successo sul Noarna al tie break. Affronterà il Segno, che ha battuto il Fumane.

Per quanto riguarda gli Allievi, le gare disputate ieri sul campo di Castiglione delle Stiviere hanno qualificato per la finalissima di domani, a Medole, Segno (doppio 6-3 al Mazzurega) e Capriano dal Colle (secco 6-0, 6-1 al Settime). Mentre sul versante femminile la prima finalista è l’Aldeno (2 a 0 al Fumane), che domenica a Cavriana affronterà la Cavrianese (2-0 al Capriano del Colle).

Due mantovane in finale anche nella categoria Juniores. Tra i maschi, la prima squadra ad ottenere il via libera per la sfida tricolore è stato il Noarna, che si è imposto sul Negarine per 2 a 0; mentre nella seconda semifinale, il Cereta, pur soffrendo, è riuscito a piegare sul campo di casa, con il punteggio di 2 a 0 (6-5, 6-4), l’ottima Cerrese. Stasera la sfida decisiva, sempre a Cereta. In campo femminile, la Cavrianese ha battuto il Cunevo 2 a 0 (a Medole) e domani pomeriggio (a Cavriana) affronterà il Monte, che ieri ha travolto la Piese (6-1, 6-1), nell’ultimo match di questi campionati giovanili.