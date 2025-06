Tamburello – Il Sacca festeggia i primi cinquant’anni di attività

Sacca Domenica di grandi emozioni a Sacca. La locale società sportiva, ovvero il Sacca Tamburello, assieme a numerose persone tra cui ex ed attuali dirigenti, capitanati dal presidente Luigino Parmigiani, ex e attuali atleti, tecnici e tifosi, ha festeggiato i primi 50anni di attività. Un momento di festa al quale hanno presenziato anche il vice sindaco di Goito Paolo Boccola con l’assessore Gabriele Belfanti, il presidente del comitato provinciale Fipt Benhur Tondini e il presidente del Cereta Luigi Bertagna. «Cinquant’anni di passione, sport e comunità – ha sottolineato visibilmente emozionato il numero uno Luigino Parmigiani – Il Tamburello Sacca non è solo una squadra, ma una vera istituzione del nostro territorio: una famiglia sportiva e una tradizione che si tramanda da generazioni». «Come amministrazione – ha ribadito il vice sindaco Boccola – vogliamo dire grazie a tutti: atleti, allenatori, dirigenti, volontari e tifosi. Celebriamo il passato e guardiamo al futuro». (b)