Tamburello indoor Serie A femminile – Ceresara e Cavrianese in campo a fine gennaio

MANTOVA Si è chiusa nello scorso fine settimana la fase di qualificazione del massimo campionato indoor maschile. Castellaro e Cinaglio, vincitrici dei due gironi, si sono qualificate direttamente alle finali nazionali in programma il 23 e 24 a Guidizzolo, mentre le seconde e le terze classificate si affronteranno sabato 23 per definire le altre due semifinaliste. Ecco gli spareggi: Roma-Segno e Patone-Ceresara.

I gironi di qualificazione del campionato di Serie A femminile si disputeranno a Guidizzolo (Girone Rosa) e a Rovereto (Girone Azzurro) il 30 e 31 gennaio. Le Finali Nazionali si disputeranno sabato 6 e domenica 7 febbraio a Rovereto (Trento).

Nel Girone Rosa, il Ceresara se la vedrà, in gare di andata e ritorno, contro Carianese, Nave San Rocco e Aeden. Nel Girone Azzurro, la Cavrianese affronterà Mezzolombardo, Segno e Roma. Le classifiche dei due gironi determineranno gli incroci dei quarti di finale in programma appunto a Rovereto sabato 6 febbraio.