Tamburello, le finals di Coppa Italia – Il Castiglione domina il derby cadetto col Malavicina e vola in finale

Noarna (Tn) Il Castiglione ha vinto il derby “cadetto” col Malavicina e si è così qualificato per la finale della Coppa Italia di serie B, in programma sabato prossimo alle 21: affronterà la vincente della sfida tutta bergamasca fra Dossena e Castelli Calepio, che si è disputata ieri sera. Per quel che concerne il match di semifinale tutto mantovano, fra la capolista del campionato cadetto e la quarta in classifica, c’è in effetti poco da dire. Gli aloisiani hanno dominato la scena sia nel primo (6-2) che nel secondo set (6-0), chiudendo la pratica in due ore e mezzo di gioco. In bella evidenza i due terzini, Accomasso e Carpignano. Squadra attenta e motivata, quella rossoblù, mentre dal Malavicina era forse lecito aspettarsi qualcosa di più.

Detto che alla finale di serie B femminile sono andate, come da pronostico, Tuenno e Faedo, oggi le finals di Coppa Italia proseguono con le semifinali di Serie C: nella prima, alle 16.30, il Medole sfida i trentini del Rallo; in notturna Tigliolese-Salvi.

Serie D – La Sordelliana Goito ha perso 0-2 lo spareggio contro il Malpaga (0-6, 1-6) e non accede quindi alle finali nazionali.