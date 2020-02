Da Mantova a Pontedera, solidarietà di Potere al Popolo alle operaie Piaggio

MANTOVA – Venerdì gli attivisti di Potere al Popolo di Mantova hanno manifestato di fronte al punto vendita Piaggio del Boma per esprimere solidarietà alle operaie dello stabilimento di Pontedera (Pisa) – quello dove si produce il modello Vespa – da mesi impegnate in una dura vertenza a causa del decreto dignità. «In quella fabbrica decine di donne sono state lasciate a casa dopo 15 anni di contratti precari rinnovati all’infinito – spiega Marco Rossi, referente provinciale del di Potere al Popolo – anni di sacrifici per essere poi licenziate ed essere sostituite da nuovi precari. Tutto questo mentre la Piaggio della famiglia Colaninno ha raggiunto nel 2018 un utile netto di 36 milioni di euro. Profitti realizzati sfruttando anche quelle lavoratrici, trattate come ingranaggi usa e getta. Come Potere al Popolo siamo presenti a fianco delle operaie a Pontedera e vogliamo esprimere solidarietà anche da qui perché quella battaglia riguarda tutte e tutti e facciamo nostre le loro richieste: l’assunzione definitiva delle “precarie storiche” e il rispetto dei diritti sindacali».