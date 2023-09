Tamburello Serie A – Il Castellaro passa a Cavriana e vince lo scudetto

Mantova Missione compiuta. Il Castellaro vince facile il derby di Cavriana e conquista lo scudetto 2023, il sesto della sua storia, con un turno di anticipo rispetto alla conclusione del campionato. Sono bastate due ore di partita ai ragazzi di Baldini per stroncare la debole resistenza della Cavrianese e assicurarsi il titolo grazie ad un vantaggio (di 7 punti) ormai incolmabile sul Guidizzolo, che ritroverà tra due settimane in Supercoppa.

«Nel 2021 avevamo vinto tutto – ricorda il patron Arturo Danieli – la scorsa stagione non è stata invece fortunata, ma ci siamo rifatti in questa vincendo Coppa Europa e scudetto: una bella soddisfazione. Complimenti ai ragazzi e a tutto lo staff tecnico. La partita? Il Castellaro ha giocato da Castellaro e la Cavrianese non ha avuto scampo. I ragazzi sono andati in campo convinti e concentrati: volevamo lo scudetto e lo abbiamo conquistato. Ora proveremo a prenderci la rivincita di Coppa Italia con il Guidizzolo nel match di Supercoppa per chiudere in bellezza una stagione fantastica». E poi sarà rivoluzione, con il già annunciato scambio di giocatori con il Solferino, prossimo avversario in un match di campionato ormai platonico.

Nell’altro anticipo giocato ieri, il Ceresara si è imposto in due set sul campo del Castiglione.

E oggi si gioca la finalissima della serie A femminile: a Cinaglio si affrontano la Tigliolese campione in carica e il Ceresara, che quest’anno già in due occasioni, Coppa Europa e Coppa Italia, è riuscito a battere le piemontesi e insegue ora il suo primo scudetto. La Tigliolese, per contro, ha vinto entrambe le gare di campionato. Facile prevedere un’altra sfida equilibrata, che si ripeterà domenica prossima a Mazzurega in Supercoppa.