Tamburello serie A m – Castellaro e Solferino comandano. Cavriana lascia un punto nel derby

Mantova Dopo due giornate guidano a punteggio pieno Castellaro, Solferino e Arcene. Ma partiamo dai due derby.

La Cavrianese ha fatto suo al tie-break il derby con il neopromosso Castiglione. Una bella gara comunque giocata con tanto impegno dagli atleti delle due formazioni. Gli aloisiani si sono portati subito sull’1-0 vincendo 6-4 il primo set. Nel secondo partenza razzo dei collinari, ma gli ospiti non si sono dati per vinti, poi i ragazzi di patron Oscar Tondini hanno riordinato le idee e chiuso 6-3, aggiudicandosi 8-5 il tie-break. Bene la Cavrianese, ma il Castiglione non ha sfigurato, dimostrandosi ottima squadra anche se neopromossa. In Trentino facile successo del Castellaro sul Sabbionara, compagine volenterosa che a detta di patron Arturo Danieli farà molta fatica a salvarsi. Non c’è stata partita: troppo netto il divario tecnico che si è visto in campo. Il Solferino dal canto suo ha vinto il derby col Ceresara, che nel primo set non ha opposto alcuna resistenza, tanto che i collinari hanno chiuso sul 6-0. Nel secondo, invece, gli ospiti privi di Gallina hanno cominciato a palleggiare, creando qualche problema al quintetto del presidente Mario Spazzini, che alla fine è riuscito ad arginare la tattica degli avversari e a chiudere sul 6-2.