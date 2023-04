La Giunta Palazzi incontra gli abitanti di Formigosa

MANTOVA Nuovo appuntamento della Giunta comunale di Mantova nei quartieri per incontrare i cittadini.

Martedì 4 aprile, alle 18.30, presso il Centro Sociale Auser, in piazza Diaz 40, l’appuntamento è con gli abitanti di Formigosa.

All’incontro interverranno il sindaco di Mantova Mattia Palazzi e gli assessori della Giunta comunale, i quali, dopo aver fatto il punto su quanto fin qui realizzato, illustreranno i progetti ed i nuovi programmi per il quartiere. Inoltre, ascolteranno le proposte e le richieste dei residenti.

Tutti gli appuntamenti nei quartieri della città sono aperti al pubblico.