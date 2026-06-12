12 Giugno 2026 - 16:53:19
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Tamburello serie A m – Cavrianese, recupero amaro sul Garda: si arrende al tie-break al Bardolino

Il presidente Oscar Tondini
Oscar Tondini della Cavrianese

Bardolino La Cavrianese si è arresa al tie-break a Bardolino, nel recupero della gara rinviata il 2 giugno per il maltempo. I collinari hanno perso nettamente il primo set (6-1), lasciando per strada anche tre giochi ai vantaggi. La gara è stata interrotta all’inizio del secondo set, sul 2-0 per gli ospiti, a causa della pioggia. Dopo circa un’ora di sospensione, alla ripresa i gardesani hanno trovato il pareggio, ma la Cavrianese è riuscita ad allungare e a riportare il match in equilibrio (2-6), salvo poi sprecare tutto al tie-break decisivo (8-6). «Eravamo avanti 5-2 nello spareggio – spiega il direttore tecnico Alessandro Nobis -. Dopo aver perso nettamente il primo set, anche a causa del forte vento, la squadra ha saputo reagire e rimettersi in carreggiata. Bene il baby Marcazzan, che ha sostituito l’infortunato Alessandro Merighi. Speriamo di rifarci domenica ad Arcene».
La classifica: Dossena punti 35, Solferino 34, Ceresara 27, Segno 22, Arcene 19, Castellaro 16, Cavrianese 13, Bardolino 7, Castelli Calepio 3, Valgatara 1.

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