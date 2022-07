Tamburello serie A m – E’ derby Guidizzolo-Solferino

Mantova Dopo il recupero di mercoledì sera, che ha visto il Castellaro battere il Tuenno e agganciare l’Arcene al secondo posto in graduatoria a quota 38, tre in meno del Sommacampagna, torna in campo la massima serie con la disputa del quinto turno di ritorno. Pochi dovrebbero essere i problemi per la capolista sul campo del Fontigo, così come per il Castellaro in notturna sul terreno di gioco della veronese Cavaion, con i mantovani che dovranno prepararsi al meglio in vista del big match previsto tra una settimana contro l’Arcene. Ostico invece l’impegno per i bergamaschi che sul campo di San Paolo d’Argon attendono la visita della Cavrianese, match clou di giornata. Favorito il Solferino nel derby in casa del Guidizzolo. In coda fondamentale per entrambe il derby Tuenno-Sabbionara, A chiudere il turno domani pomeriggio, sul campo di Grillano, il Cremolino che ospita il Ceresara.

Serie B – La capolista Castiglione, reduce dalla sconfitta nello scontro con il Segno, che non dovrebbe incontrare grosse difficoltà oggi sul terreno di gioco del Monte. Sempre oggi favori del pronostico per il Dossena nella trasferta a Valle San Felice. Domani pomeriggio Bardolino-Castelli Calepio e Segno-Palazzolo. Non dovrebbe avere problemi il Cereta sul campo del fanalino di coda Capriano del Colle e più impegnativa per il Malavicina l’ospitalità al Valgatara.

Serie A f – Gare di ritorno delle semifinali scudetto con le favorite Tigliolese e Ceresara in casa rispettivamente con Cavrianese e Segno. Per quanto riguarda lo spareggio per la Coppa Italia, sfida di ritorno tra San Paolo d’Argon e Cereta.