Tamburello serie A m – Recupero Cavriana-Solferino. I locali ci provano, Festi & C. vogliono blindare lo scudetto

Mantova Stasera a Cavriana (ore 21.30) va in scena il recupero della terza di ritorno con il Solferino. Tra i padroni di casa e la capolista vi sono 5 lunghezze di distacco, con altri tre turni soltanto da giocare per assegnare lo scudetto. Va da sè che per la Cavrianese è l’ultima chance per tenere vivo il campionato, mentre per la corazzata del dt Spazzini è l’occasione per allungare di tre punti sul Castiglione (secondo a -2) così blindare il Tricolore. Il derby, in programma il 29 giugno, era stato rinviato per tragica scomparsa di Federico Gasperetti, punto di forza del Solferino. «Non ho mai giocato in squadre allenate da Quinto Leonardi – spiega Luca Festi, altro leader del Solferino – Mio fratello Manuel, invece sì, e lo conosce bene. Per i nostri avversari non sarà un derby facile, ma anche per noi la Cavrianese sarà un ostacolo da superare. Dovessimo vincere con 3 punti, saremmo vicini alla conquista dello scudetto e potremmo affrontare le ultime gare del ritorno con maggiore serenità, e magari festeggiare in anticipo la conquista del titolo. Per la Cavrianese è l’ultima possibilità per restare in corsa. Saranno carichi a dovere per crearci problemi». Replica Quinto Leonardi, dt della Cavrianese: «Non ci sentiamo affatto sconfitti in partenza: ci giochiamo in questo recupero le possibilità di essere ancora in corsa per centrare lo scudetto. Prendere il massimo dei punti ci consentirebbe di avvicinarci a due lunghezze dal Solferino e i giochi per il Tricolore sarebbero ancora aperti. Siamo pronti per questa sfida contro la capolista, Siamo carichi e parola dunque al campo!».