Basket serie B Interregionale – I Jb Stings confermano l’Under 19 Miladinovic

Mantova I Jb Stings proseguono nella costruzione della squadra per la nuova stagione. Diverse le conferme finora ed è ufficiale anchr quella del giovane Ilija Miladinovic. Il guardia/ala serbo, classe 2006, continuerà la sua esperienza a Mantova anche nella stagione 2024/25 e giocherà con la prima squadra in Serie B Interregionale e con l’Under 19. Miladonovic va ad aggiungersi agli altri atleti biancorossi protagonisti della passata stagione: il capitano Boudet poi Pasquino, Aguirrezabala, Peralta e Bortolotto.

Per quanto riguarda i nuovi arrivi, all’esperto sammarinese Ygor Biordi (ala-centro, 1996), si sono aggiunti i mantovani Moustapha Lo (guardia, 2003) e ultimo in ordine di tempo Lorenzo Ziviani (play-guardia 2002). Entrambi hanno già fatto parte dei vecchi Stings, rispettivamente dal 2020 al 2023 e nel 2020/21.