Tamburello serie A m – Solferino, occhio al Dossena. La Cavrianese tenta l’impresa con l’Arcene

Mantova Seconda giornata di ritorno per la massima serie maschile, con la prima della classe Solferino che sarà di scena oggi (ore 16) in anticipo sul non facile campo di Dossena, bravo a strappare un punto domenica scorsa al Castellaro. Mantovani favoriti, ma attenzione agli orobici. Anche perché il Castellaro e la Ceresarese hanno avversari alla portata (Bardolino e Cinaglio) e potrebbero quindi rosicchiare punti ai campioni d’Italia. Sempre oggi da seguire lo scontro Cavrianese-Arcene (ore 16), con i bergamaschi che han no fin qui dimostrato di avere qualcosa in più, ma la formazione di casa ha già fatto vedere di poter impensierire chiunque, e il Solferino ko al tie-break nel derby ne è testimone. A chiudere gli anticipi la sfida Rallo-Sommacampagna. Domani non dovrebbero avere problemi il Ceresara nella trasferta a Cinaglio e il Castellaro in quella a Bardolino, match comunque da affrontare con la giusta concentrazione.

Serie B maschile – Seconda di ritorno anche per la serie cadetta con la coppia in vetta formata da Valgatara e Segno attesa domani da non facili impegni casalinghi rispettivamente contro Cereta e Fumane, squadre sempre da prendere con le molle. Non agevole impegno anche per il Castelli Calepio, terzo a due punti dalle prime, in trasferta oggi (ore 16) in anticipo a Noarna. Sempre oggi importante in ottica salvezza Valle San Felice-Cavaion, che si gioca alle ore 15, mentre domani proverà a continuare la sua risalita il Fontigo, ora quarto, nella visita al Palazzolo.