Una task force per la disinfestazione in città

MANTOVA Azioni urgenti sono in preparazione per una lotta nei quartieri (tutti, nessuno escluso), ma pure senza quartiere verso gli insetti indesiderati che il caldo sta facendo proliferare. È lo stesso assessore all’ambiente Andrea Murari che organizza gli interventi affidati a Mantova Ambiente, i quali verranno messi in atto in questi giorni. «Si va a organizzare una task force per contrastare il proliferare dei bruchi, delle zanzare e anche delle blatte. Insomma, c’è necessità di intervenire alla svelta verso tutti gli insetti indesiderati», dice Murari, e già gli uffici del settore Territorio e ambiente sono partiti con le determine dirigenziali chiamati a intervenire “per far fronte a situazioni di urgenza”, in cui si rende necessario provvedere alla disinfestazione di edifici e aree del territorio comunale “in cui viene accertata la presenza di insetti e altri animali vettori di malattie”.

A causa dei cambiamenti climatici, avvertono in via Roma, si assiste sempre più spesso alla proliferazione di insetti “le cui larve non vengono eliminate durante gli inverni ormai troppi miti e che vengono favoriti dalle temperature caldo-umide invadendo le aree pubbliche, le strade e i marciapiedi, dai quali si spostano verso gli edifici pubblici e privati”. Da qui l’esigenza di intervenire urgentemente: “Occorre procedere tempestivamente alle attività di disinfestazione per evitare il diffondersi di malattie alle persone o agli animali”.

Il contratto in essere con Mantova Ambiente ha pertanto indotto alla conferma della società, che pure è già intervenuta nelle varie fasi di disinfestazione soprattutto contro zanzare e bruchi, che quest’anno si sono rivelati particolarmente infestanti. La disinfestazione resasi più che mai necessaria in questo caso di situazioni di urgenza è stata stimata dalla stessa multiutility per un importo complessivo lordo 6.100 euro. E non è detto comunque che questa debba essere l’ultima stagionale.