Tamburello serie D m – Cereta stende il Guidizzolo e ipoteca il titolo provinciale

Mantova Non cambiano gli equilibri all’interno del girone mantovano del campionato nazionale di serie D. Il Cereta non conosce avversari in grado di rallentare la sua corsa al titolo di campione provinciale e al pass per le finali regionali. Il quintetto del presidente Luigi Bertagna (in foto) nella 12ª giornata si è sbarazzato del Guidizzolo per 2-0 (6-4, 6-0), ipotecando il successo finale. Solo nel primo parziale gli ospiti hanno tenuto testa alla capolista; nel secondo set, però, i padroni di casa hanno pigiato sull’acceleratore e per gli avversari è calato il sipario. L’immediata inseguitrice, il Pozzolo, ha conquistato tre punti battendo il Medole 2-0, (6-0, 6-2). Questa vittoria lascia ancora un minima speranza ai pozzolesi di cambiare le sorti del girone. Vittoria interna per la Sordelliana: 2-0 (6-2, 6-1) al Cavriana. Il quadro del penultimo turno del girone ha registrato il successo in esterna al tie-break del Castiglione sul Castellaro per 2-1 (4-6, 6-3, 8-4). La classifica: Cereta 36, Pozzolo 31, Sordelliana 21, Virtus Guidizzolo 17, Castiglione 13, Cavrianese, Castellaro 11, Medole 1. (b)