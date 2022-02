Lite in officina: operaio preso a botte muore sull’ambulanza. Arrestati due fratelli

MANTOVA Una banale lite tra operai è sfociata in tragedia. E’ successo oggi pomeriggio a Codisotto di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, ma i protagonisti di questa vicenda sono tutti residenti nel Mantovano. Teatro della tragedia la ditta Quattro B, azienda del settore metalmeccanico. Stando a una prima ricostruzione dell’accaduto, oggi pomeriggio sarebbe scoppiata una lite fra tre operai: due fratelli indiani residenti a Suzzara e un loro connazionale, un 38enne residente a Motteggiana. I due fratelli avrebbero colpito il 38enne con calci, pugni e anche dei dischetti di metallo. L’intervento di altri operai sembrava avere evitato il peggio. Il 38enne veniva soccorso e caricato su un’ambulanza. Inizialmente le sue condizioni non sembravano destare particolari preoccupazioni, ma improvvisamente, mentre l’ambulanza era ancora sul posto, l’operaio perdeva i sensi e andava in arresto cardiaco. Inutile ogni tipo di manovra rianimatoria; il personale medico alla fine non poteva fare altro che constatare il decesso del 38enne. A quel punto i carabinieri che erano già giunti sul posto, procedevano all’arresto dei due fratelli con l’accusa di omicidio. Nelle prossime ore sarà eseguita l’autopsia sulla salma del 38enne per stabilire le la morte è stata causata da un malore o dalle percosse subite.