Tennis: Cecchinato unico azzurro in semifinale a Parma

PARMA Marco Cecchinato raggiunge la semifinale dell’Emilia-Romagna Tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 sui campi del Tennis club President a Montechiarugolo, a due passi da Parma. L’azzurro ha impiegato quasi due ore e mezza per aver ragione del taiwanese Chun Hin Tseng, classe 2001 numero 109 al mondo ed ex numero uno under 18 con il punteggio di 6/3 4/6 6/2. Cecchinato oggi affronterà Elias Ymer (numero 148 al mondo) che ha sconfitto 6/3 7/5 l’italiano Andrea Arnaboldi. brekkato due volte nei primi tre turni di servizio e sotto prima per 4-1, poi 6-3 e 3-0 nel secondo. La situazione sembrava compromessa, ma nel momento di maggiore difficoltà Arnaboldi si è ritrovato ed è riuscito a sciogliere il braccio e a riaprire il match con una tattica maggiormente aggressiva. Il punteggio si riporta in parità sul 4-4 e sul 5-5, ma mentre si stava profilando il tie-break l’azzurro si è smarrito in un turno di battuta da dimenticare e con due doppi falli ha concesso la vittoria a Ymer (63 75).

Nel quarto di finale sulla carta più interessante, Borna Coric e Giulio Zeppieri si sono dati battaglia per quasi tre ore, e alla fine l’ha spuntata l’ex numero 12 al mondo, reduce da una delicatissima operazione alla spalla e da oltre un anno di stop. Nel primo set, dominato dal servizio, l’equilibrio ha regnato. Il mancino laziale ha messo a segno lo strappo decisivo proprio nell’istante cruciale, quando sul 5-4 al tie-break ha infilato Coric con uno splendido passante in pallonetto, conquistando il mini-break decisivo per vincere il parziale.

Poi un episodio molto simile rispetto a quanto già accaduto ieri nel match contro Flavio Cobolli. Coric chiede l’intervento del fisioterapista per un infortunio, tuttavia ad uscirne rafforzato è lui, mentre Zeppieri inizia ad aumentare il numero degli errori. Il croato allunga e pareggia il conto dei set. Al terzo la musica non cambia, con Coric di nuovo in fuga e l’azzurrino sempre più stanco e falloso. Giulio ci ha provato in extremis, ma il 6-4 conclusivo è a favore dell’avversario. Coric se la vedrà con lo sloveno Dusan Lajovic cheha sconfitto Jozef Kovalik 64 62