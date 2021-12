Travolto dal treno a Castel d’Ario: la vittima è un 56enne sloveno

CASTEL D’ARIO Investito dal treno mentre attraversava il passaggio a livello di via Trieste, a Castel d’Ario: la vittima si chiamava Peter Gregori, 56 anni originario della Slovenia e residente a Castel d’Ario. Gli agenti della Polfer ed i vigili del fuoco sono rimasti sul posto fino a tarda sera. Bloccata la linea ferroviaria Mantova-Monselice. La tragedia si è consumata ieri, poco dopo le 19, all’altezza del passaggio a livello di via Triste, a Castel d’Ario. Da chiarire ora l’esatta dinamica dell’incidente anche se da un prima ricostruzione effettuata dagli agenti della Polfer, intervenuti sul posto, parrebbe che la vittima stesse attraversando il passaggio a livello a piedi nonostante le sbarre fossero abbassate. Il macchinista ha poi raccontato agli agenti della Polfer di avere visto la sagoma dell’uomo spuntare all’ultimo momento in mezzo alla nebbia. La dinamica, confermata anche da alcuni testimoni, escluderebbe che si sia trattato di un suicidio.

Sul luogo dell’incidente intervenivano anche i vigili del fuoco di Mantova, allertati dal 118, nonchè la polizia scientifica che effettuava tutti i rilievi del caso.

L’incidente ha avuto ripercussioni anche sulla linea ferroviaria Mantova-Monselice, su cui viaggiava appunto il treno, rimasta bloccata per diverse ore per permettere le operazioni da parte dei soccorsi. Disagi anche nel tratto stradale attraversato dalla ferrovia.

La salma del 56enne è stata ricomposta nelle sale mortuarie dell’ospedale di Mantova. Già concesso dalla procura il nulla osta per la sepoltura.