Tennis D1 m – L’At Suzzara cerca il successo interno col Tc 30 Pari

MANTOVA Si terrà stamane, dalle ore 9, la seconda giornata del campionato di serie D1 maschile. Nel girone 1, per la prima fase regionale, l’At Suzzara “newair” debutta sui propri campi, nella struttura di Piazzale Marco Polo, contro il Tc 30 Pari di Casalpusterlengo (Lodi). Nella prima giornata i suzzaresi avevano pareggiato per 3-3 con i “cugini” del Viadana e oggi cercano il primo successo del torneo. I rivieraschi saranno invece in trasferta a Casalmaggiore contro la Canottieri Eridanea e anche loro andranno a caccia della vittoria.

Sempre oggi, ma dalle ore 15, scatta la serie D2 femminile. Nel girone 1, il Tc Mantova fa il suo esordio interno contro le bresciane del Torbole Casaglia, mentre il Tc Gonzaga gioca fuori casa, sempre alle 15, a Desenzano. Domenica 12 la seconda giornata. Via anche alla serie D2 maschile. Nel girone 5, il Casalromano fa visita all’Offanengo. Si inizia a giocare alle ore 9. Domenica 12 il secondo turno.