Tennis in lutto – Addio a Marco Trevisan, socio benemerito e collaboratore del TC Goito

GOITO Il mondo del tennis mantovano è in lutto. Marco Trevisan, socio benemerito e valido collaboratore del Tennis Club Goito, è spirato a Nogara venerdì scorso dopo una lunga è sofferta malattia. Negli ultimi tempi, bisognoso di un’assistenza continua, era tornato nel paese natale dove vivono gli anziani genitori e il fratello. Marco era approdato a Goito negli anni settanta per ragioni sentimentali e vi ha vissuto per quarant’anni facendosi benvolere da tutti per la sua indole bonaria e per il carattere allegro. E’ stato tra gli artefici della crescita del circolo goitese prestando generosamente la propria collaborazione come arbitro e come gestore.

La malattia fortemente debilitante che lo aveva colpito da tempo gli impediva di frequentare la sede ma accoglieva sempre con gioia gli amici che gli recavano visita. La notizia della sua scomparsa ha suscitato sincero cordoglio negli ambienti del tennis mantovano e nelle tante persone che gli volevano bene.

Le esequie si terranno martedì mattina alle ore 10 a Nogara.