Il segretario provinciale della Lega, Antonio Carra, insiste: “Urge ridare slancio e vivacità alla città”

MANTOVA «Energia, qualità e motivazioni: sono le componenti che accomunano i nostri candidati, persone messesi in gioco per ridare slancio e vivacità a Mantova». È quanto affermato dal segretario provinciale della Lega Antonio Carra, che a margine della presentazione della lista del Carroccio a supporto del candidato sindaco Stefano Rossi, ha voluto illustrare a grandi linee la road map verso il voto di settembre. «Ci aspettano due mesi intensi di campagna elettorale in cui tutti i cittadini che non si ritrovano nell’operato dell’amministrazione uscente sono chiamati a fare la loro parte – avverte Carra -. Le tre parole chiave del nostro programma, frutto di una lunga e proficua riflessione con Rossi, gli altri partiti di centrodestra e la civica Mantova Ideale, sono lavoro, infrastrutture e sicurezza, ambiti completamente trascurati dalla giunta Palazzi». Carra rivendica con orgoglio l’attenzione che Matteo Salvini sta mostrando per Mantova. «Salvini, a differenza dei leader di sinistra che sanno solo distinguersi per gli attacchi agli avversari, non ha paura di stare in mezzo alla gente, perciò lo aspettiamo nelle prossime settimane qui Mantova per sostenere Stefano Rossi». Ma la campagna elettorale passa necessariamente attraverso i programmi elettorali, e così Carra si lascia andare ad una battuta finale: «Tranquillizziamo quei supporters del sindaco uscente che sui social non perdono occasione per fare le pulci al nostro programma senza nemmeno averlo letto: anche per noi il decoro pubblico è importante, quindi viole e tulipani nelle fioriere non mancheranno mai».